Суд РФ отметил решение о запрете работы КТК, разрешив транзит нефти из Казахстана
Краснодарский суд решил отменить постановление о запрете на работу Каспийского трубопроводного консорциума.
11 июля Краснодарский суд Новороссийска постановил отменить решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, который прокачивал нефть из Казахстана. Вместе решения о запрете работы КТК регулятор нефтепровода получил штраф в 200 тысяч рублей.
Примечательно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поручил наладить другие путы сбыта национальной нефти в обход России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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