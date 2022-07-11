Суд РФ отметил решение о запрете работы КТК, разрешив транзит нефти из Казахстана

Краснодарский суд решил отменить постановление о запрете на работу Каспийского трубопроводного консорциума.

11 июля Краснодарский суд Новороссийска постановил отменить решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, который прокачивал нефть из Казахстана. Вместе решения о запрете работы КТК регулятор нефтепровода получил штраф в 200 тысяч рублей.

Примечательно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поручил наладить другие путы сбыта национальной нефти в обход России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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