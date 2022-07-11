Kansai TV: убийца Синдзо Абэ готовил покушение на премьера с прошлого года

Убивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ признался, что готовил покушение на политика целый год.

11 июля издание Kansai TV сообщило, что японец Тэцуя Ямагами (41 год) готовил покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ с прошлого года, в чём признался при допросе прокуратуры. По утверждению Ямагами, он приступил к разработке плана теракта минувшей осенью.

Убийство Синдзо Абэ произошло 8 июля в японской префектуре Нара, куда Тэцуя Ямагами специально прибыл на поезде из другого города, застрелив экс-премьера страны из самодельного огнестрельного оружия.