Kansai TV: убийца Синдзо Абэ готовил покушение на премьера с прошлого года
Убивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ признался, что готовил покушение на политика целый год.
11 июля издание Kansai TV сообщило, что японец Тэцуя Ямагами (41 год) готовил покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ с прошлого года, в чём признался при допросе прокуратуры. По утверждению Ямагами, он приступил к разработке плана теракта минувшей осенью.
Убийство Синдзо Абэ произошло 8 июля в японской префектуре Нара, куда Тэцуя Ямагами специально прибыл на поезде из другого города, застрелив экс-премьера страны из самодельного огнестрельного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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