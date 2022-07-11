Bloomberg: Европу ожидает затяжной энергетический кризис до 2024 года

Авторитетное информационно-аналитическое агентство Bloomberg сообщает, что последствия энергетического кризиса в Европе оказались сильнее, чем того ожидали в ЕС и ЕК.

Несмотря на рекордный максимум цен на природный газ в Европе, они все еще ниже, чем в марте. Аналитики делают вывод, что это сигнал о более серьезном и разрушительном воздействии на европейскую экономику, чем этого ожидали сразу после начала спецоперации России в Украине.

Аналитики считают, что энергетический кризис в Европе затянется минимум до зимы 2023 года или даже до второй половине 2024 года. Если в марте только одни немецкие производители смогли зафиксировать цены на природный газ на весь 2023 год в размере около 80 евро за мегаватт-час, то теперь они будут платить все 145 евро за тот же объем.

При этом в Германии не самые высокие показатели цен на газ в принципе. Так, консалтинговая компания Cornwall Insights и вовсе прогнозирует оплату за газ британских домохозяйств на уровне 3,8 тысяч долларов начиная с октября 2022 года.

Bloomberg отмечает, что Москва имеет сегодня «все рычаги давления на Европу» в вопросах энергоресурсов. Так, например, Канада уже пошла на уступки в обход санкциям и решила доставить турбину «Северного потока» в Россию. По сути, она нарушает не только свои и американские санкции, но и европейские. Несмотря на то, что на фоне этих новостей цены на газ снижаются, по факту их контролирует исключительно российская сторона.