Минобороны РФ раскрыло потери десантников ВСУ в районе Северска
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что потери 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Северска превысили 70%.
По данным российского Минобороны, командование украинской бригады десантников целенаправленно вводит в заблуждение семьи погибших военнослужащих. Многих военных зачисляют в дезертиры или пропавших без вести.
В Минобороны РФ считают, что такие «маневры» правительство Украины использует для того, чтобы не давать поводов для выплат семьям погибших. Пока военнослужащий находится в рядах «дезертировавших или пропавших без вести» выплаты не производятся, а киевские власти тянут время до получения очередной заграничной помощи.
Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВСК) Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили склад вооружения ВСУ, где хранились боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777.
Кроме того, высокоточным оружием был уничтожен еще один склад, где хранились более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства (европейского и американского), а также ракеты к ним. Истребители ВСК РФ Су-35 также сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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