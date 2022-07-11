Минобороны РФ раскрыло потери десантников ВСУ в районе Северска

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что потери 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Северска превысили 70%.

По данным российского Минобороны, командование украинской бригады десантников целенаправленно вводит в заблуждение семьи погибших военнослужащих. Многих военных зачисляют в дезертиры или пропавших без вести.

В Минобороны РФ считают, что такие «маневры» правительство Украины использует для того, чтобы не давать поводов для выплат семьям погибших. Пока военнослужащий находится в рядах «дезертировавших или пропавших без вести» выплаты не производятся, а киевские власти тянут время до получения очередной заграничной помощи.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВСК) Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили склад вооружения ВСУ, где хранились боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777.

Кроме того, высокоточным оружием был уничтожен еще один склад, где хранились более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства (европейского и американского), а также ракеты к ним. Истребители ВСК РФ Су-35 также сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.