Денис Пушилин назначил 27 июля днём памяти детей, погибших на Донбассе

Лидер ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении дня памяти детей, погибших во время войны на Донбассе.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин подписал правительственный указ, назначающий 27 июля днём памяти детей, погибших в ходе войны на Донбассе с 2014 года.

Согласно официальным данным правительства ДНР и СЦКК, с 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей погибло не менее 120 детей. Не мене 35-ти из них умерли начиная с 24 февраля.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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