Госдума РФ хочет полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ведомство хочет полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России.
В понедельник днём российский депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообщался с представителями местной прессы, сообщив им, что ГД намеревается принять законопроект, полностью запрещающий любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на территории России.
При этом Хинштейн отметил, что речь идёт о принятии законопроекта, который запретит пропаганду подобных отношений вне зависимости от возраста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград
Дефицит сигарет Philip Morris в Австралии вызван спецоперацией РФ на Украине
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Пушков: Запад не смог возложить ответственность за конфликт в Украине на Россию
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова