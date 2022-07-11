Госдума РФ хочет полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ведомство хочет полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России.

В понедельник днём российский депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообщался с представителями местной прессы, сообщив им, что ГД намеревается принять законопроект, полностью запрещающий любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на территории России.

При этом Хинштейн отметил, что речь идёт о принятии законопроекта, который запретит пропаганду подобных отношений вне зависимости от возраста.