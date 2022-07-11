Продолжение саги «Тор: Любовь и гром» побило рекорды кассовых сборов в кинотеатрах США

Продолжение известной саги за первый уик-энд получило 143 миллиона долларов кассовых сборов в США.

Четвертая часть саги о Торе, «Любовь и гром» начала прокат в кинотеатрах Северной Америке в эти выходные, побив рекорд кассовых сборов, сообщили в специализированной компании Exhibitor Relations.

Историю нордического супергероя с молотом, воплотили в четвертый раз для большого экрана в Marvel.

Главный герой будет вновь сражаться против межгалактического зла. Его играет Крис Хемсворт в сопровождении Натали Портман и Кристиана Бэйла.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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