Продолжение саги «Тор: Любовь и гром» побило рекорды кассовых сборов в кинотеатрах США

Продолжение известной саги за первый уик-энд получило 143 миллиона долларов кассовых сборов в США.

Четвертая часть саги о Торе, «Любовь и гром» начала прокат в кинотеатрах Северной Америке в эти выходные, побив рекорд кассовых сборов, сообщили в специализированной компании Exhibitor Relations.

Историю нордического супергероя с молотом, воплотили в четвертый раз для большого экрана в Marvel.

Главный герой будет вновь сражаться против межгалактического зла. Его играет Крис Хемсворт в сопровождении Натали Портман и Кристиана Бэйла.