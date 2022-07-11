Генштаб ВСУ заявил о начале наступления ВС России на Харьков

По информации Генштаба ВСУ силы коалиции СВО начали активную артподготовку на Харьковском направлении.

Российская артиллерия массированно атаковала город Харьков и готовится к крупному наступлению на востоке страны, заявили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что на Харьковском направлении коалиция активно использует РСЗО и танки, что говорит о крупном наступлении.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВКС нанесли ракетные удары по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Харькове. В результате были уничтожены 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.