Войска ЛНР взяли в плен группу белорусских диверсантов из отряда «Волат»
МВД ЛНР сообщило о задержании группы белорусских диверсантов около деревни Волчеяровка.
Пресс-служба Министерства внутренних дел ЛНР уведомляет, что вооружённые силы республики взяли в плен солдат диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая представлена белорусскими военными из нацбатальона "Волат".
Примечательно, что накануне войска России и народная милиция Донбасса смогла ликвидировать главаря белорусского нацбатальона "Волат" Ивана Марчука.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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