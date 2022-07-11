Войска ЛНР взяли в плен группу белорусских диверсантов из отряда «Волат»

Протесты против запрета абортов в США набирают обороты, протестующие дошли до Белого дома

В Вашингтоне в субботу состоялся Женский марш, участницы которого хотят оказать давление на Джо Байдена. Они требуют от президента исполнительных мер для защиты права на аборт.

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