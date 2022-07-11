СЦКК: три человека погибли и 39 ранены после удара ВСУ по ДНР из РСЗО HIMARS
Пресс-служба СЦКК сообщила о смертях трёх мирных жителей после обстрела территории ДНР армией Украины.
Пресс-служба представительства Донецкой Народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уведомляет, что вооружённые силы Украины нанесли удар по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву из США.
По данным СЦКК, в результате совершённого ВСУ ракетного удара скончались три мирных жителя республики Донбасса, ещё около 40 получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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