СЦКК: три человека погибли и 39 ранены после удара ВСУ по ДНР из РСЗО HIMARS

Пресс-служба СЦКК сообщила о смертях трёх мирных жителей после обстрела территории ДНР армией Украины.

Пресс-служба представительства Донецкой Народной республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уведомляет, что вооружённые силы Украины нанесли удар по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву из США.

По данным СЦКК, в результате совершённого ВСУ ракетного удара скончались три мирных жителя республики Донбасса, ещё около 40 получили ранения различной степени тяжести.