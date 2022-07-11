Пушков: Запад не смог возложить ответственность за конфликт в Украине на Россию
Сенатор Алексей Пушков утверждает, что западные страны не сумели перенести собственную ответственность за конфликт в Украине на Россию.
Днём 11 июля сенатор российского Совфеда Алексей Пушков опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что страны Евросоюза проиграли битву с Россией на полях встречи лидеров "Большой двадцатки".
По мнению Пушкова, коллективный Запад не смог убедить весь мир в том, что ответственность за боевые действия в Украине лежит на России, однако мировая общественность в состоянии увидеть урон, который нанесли антироссийские санкции экономикам большинства государств на планете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Пушков: Запад не смог возложить ответственность за конфликт в Украине на Россию
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