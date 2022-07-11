Лех Валенса призвал расчленить Россию и оставить лишь 50 миллионов человек
Экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить населения России на 100 миллионов.
Бывший президент Польши Лех Валенса не самым лестным образом высказался о Российской Федерации.
Валенса призвал расчленить Россию и сократить ее население на сто миллионов человек, то есть ровно в три раза от нынешнего.
По мнению основателя партии "Солидарность", в России необходимо изменить политический строй и оставить лишь 50 миллионов человек.
"Необходимо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов" - заявил Валенса.
Опубликовано: Николай Скира
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