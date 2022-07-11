Протесты против запрета абортов в США набирают обороты, протестующие дошли до Белого дома

В Вашингтоне в субботу состоялся Женский марш, участницы которого хотят оказать давление на Джо Байдена. Они требуют от президента исполнительных мер для защиты права на аборт.

По мнению протестующих, президент США должен объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.

Всего за день до этого Байден подписал указ об абортах и конртацепции. Документ предполагает расширение доступа к медикаментозному прерыванию беременности и медицинской помощи для женщин.

Однако указ никак не может препятствовать штатам принимать законы о запрете абортов после решения Верховного суда США. Сейчас почти два десятка штатов пытаются запретить эту процедуру.

Утром в субботу тысячи протестующих собрались на Франклин-сквер и направились к Белому дому.

Выступая перед толпой протестующих, исполнительный директор Женского марша Рэйчел О’Лири Кармона заявила, что указ Байдена – это только первый шаг.

Участники Женского марша считают, что президент своим чрезвычайным заявлением может разблокировать дополнительные средства, чтобы помочь местным органам власти удовлетворить запрос на услуги в области репродуктивного здоровья.

Организаторы марша назвали его «целенаправленным гражданским повиновением» и провели предварительные тренинги для участников на случай вмешательства полиции.