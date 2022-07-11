В Еврокомиссии заявили о законности возврата турбины Канадой для «Северного потока»
Возврат турбины ранее арестованной Монреалем из-за антироссийских санкций носит законный характер, заявили в понедельник в Еврокомиссии.
Как отметил официальный представитель ЕК Тим Макфи, оборудование для транзита газа не попадает под рестрикции и Канада вправе ее вернуть для ремонта газопровода «Северный поток-1».
Ранее Канада заявила, что намерена вернуть турбину, которая проходила ремонт на ее территории. При этом рассматривается возврат напрямую в Германию для компании Simens, которая занимается обслуживанием газопровода.
В Киеве эти меры назвали безответственными и призвали не нарушать ранее принятое решение, чтобы не «поощрять Россию» и не создавать тем самым прецедент.
Напомним, что после ареста канадской стороной этого оборудования «Газпрому» пришлось снизить подачу газа в ЕС на 40%.
Утром в понедельник, 11 июля оператор сообщил о плановой остановке газопровода на техобслуживание до 21 июля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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