Певица Саша высказала свою позицию относительно спецоперации РФ в Украине

Исполнительница хита "За туманом" Саша поддерживает спецоперации России в Донбассе, отмечая, что такая мера является вынужденной.

Российская певица Саша рассказала о о том, как относится к спецоперации на Донбассе. Артистка заверила, что целиком и полностью находится на стороне России в этой ситуации.

Саша Градива, она же Александра Михайловна Антонова, также известна мононимно как Саша - российско-американская поп и R&B-певица, модель, хореограф, продюсер.

Исполнительница назвала проводимую спецоперацию вынужденной мерой по отношению к украинскому государству.

Своим мнением звезда сцены поделилась в эфире Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".

Я поддерживаю спецоперацию. Я смотрю на нее как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить. Это больно, это очень больно.

Исполнительница хита "За туманом" уверена, что в настоящее время ранее братской Украиной управляет Запад. По этой причине артистке не понятно, почему многие соотечественники призывают остановить СВО.

Несмотря на то, что в России о певице сегодня не слышно, она продолжает работать. Селебрити добилась успеха за рубежом.

Взявшая псевдоним Градива, Саша выпускает собственную линию косметики и аксессуаров под названием "Barbie Terminator".

На этом её достижения не заканчиваются. Она стала режиссером. Исполнительница закончила 2-е актерские школы в Лос-Анджелесе такие, как "Howard Fine" и "The Actors Studio".

Большую часть клипов звезда сцены режиссировала сама.

Для музыкального видео на композицию "Заведу", съёмками которого занимался Федор Бондарчук, знаменитость создавала рисунки костюмов, декорации.

1-ый выставленный Сашей проект Hollywood Hills взял сразу 2-е награды на фестивалях кино в Кейптауне и Лос-Анджелесе.