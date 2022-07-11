Лех Валенса призвал втрое сократить население России

Основатель партии "Солидарность" и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что население России нужно сократить.

Бывший глава Польши призвал расчленить Российскую Федерацию и очень сильно сократить население страны.

По мнению Валенсы, саму Россию расчленить. Для этого, считает он, 60 народов России должны восстать.

В итоге население России якобы должно сократиться в три раза и составить менее 50 миллионов человек.

"Необходимо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов", - заявил Валенса.