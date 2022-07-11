Попавшие в плен на Донбассе белорусы причастны к попытке госпереворота

Плененные под Волчеяровкой боевики белорусского нацбатальона «Волат» имеют отношение к подготовке госпереворота в Беларуси в августе 2020 года.

Как сообщил СМИ представитель МВД ЛНР Виталий Киселев пленные белорусы принимали участие в боях на Донбассе на стороне ВСУ еще во время АТО в 2014 году.

«Эти же лица участвовали в попытке госпереворота на территории Беларуси», — отметил Киселев.

Он также добавил, что ситуацию обсуждали с белорусскими коллегами.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все причастные к подготовке «цветной» революции в Беларуси в 2020 году понесут наказание, как и белорусы, которые воюют на стороне ВСУ в нарушение национального законодательства.

По оценке МВД Беларуси на территории Украины в боевых действиях могут участвовать до 200 белорусов.