Попавшие в плен на Донбассе белорусы причастны к попытке госпереворота
Плененные под Волчеяровкой боевики белорусского нацбатальона «Волат» имеют отношение к подготовке госпереворота в Беларуси в августе 2020 года.
Как сообщил СМИ представитель МВД ЛНР Виталий Киселев пленные белорусы принимали участие в боях на Донбассе на стороне ВСУ еще во время АТО в 2014 году.
«Эти же лица участвовали в попытке госпереворота на территории Беларуси», — отметил Киселев.
Он также добавил, что ситуацию обсуждали с белорусскими коллегами.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все причастные к подготовке «цветной» революции в Беларуси в 2020 году понесут наказание, как и белорусы, которые воюют на стороне ВСУ в нарушение национального законодательства.
По оценке МВД Беларуси на территории Украины в боевых действиях могут участвовать до 200 белорусов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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