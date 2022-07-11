Власти Украины заявили о 7200 своих военных пропавших без вести
Уполномоченный по лицам пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что с начала спецоперации без вести пропало более семи тысяч украинских военных.
По заявлению Котенко 7200 солдат ВСУ пропали без вести начиная с 24 февраля 2022 года.
Ранее украинские хакеры из группировки «Берегини» сообщили об утечке данных ВСУ, которые им удалось получить.
По их сведениям с начала военной спецоперации на Донбассе ВСУ понесли безвозвратные потери в 50-70 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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