Власти Украины заявили о 7200 своих военных пропавших без вести

Уполномоченный по лицам пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что с начала спецоперации без вести пропало более семи тысяч украинских военных.

По заявлению Котенко 7200 солдат ВСУ пропали без вести начиная с 24 февраля 2022 года.

Ранее украинские хакеры из группировки «Берегини» сообщили об утечке данных ВСУ, которые им удалось получить.

По их сведениям с начала военной спецоперации на Донбассе ВСУ понесли безвозвратные потери в 50-70 тысяч человек.