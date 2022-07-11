ЕС укрепил сотрудничество с Молдовой по контролю за оборотом оружия из Украины

Европейский Союз укрепил свое сотрудничество с Молдовой, чтобы помочь ей контролировать границу с Украиной и предотвратить риск незаконного оборота оружия из этой страны.

В ЕС опасаются, что оружие из Украины может попасть через границу с Молдовой в Европу.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объявила о создании «центра поддержки внутренней безопасности и управления границами в Молдове».

Во время встречи в Праге министров внутренних дел европейских стран с молдавскими и украинскими коллегами Йоханссон сделала ряд заявлений.

«Мы знаем, сколько оружия в Украине и, конечно, не все оно в надежных руках», — отметила Илва Йоханссон.

ЕС обеспокоен возможным повторением сценария войны в бывшей Югославии.

«У нас все еще есть проблемы с незаконным оборотом оружия в пользу организованной преступности, которая подпитывает преступные группы в Европейском союзе», — подчеркнула Йоханссон.

По оценке правоохранителей ЕС оружие их Югославии использовалось джихадистами, которые в последние годы наносили удары по Западной Европе. К примеру, во время терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Исполняющая обязанности генерального директора Европейского агентства береговой и пограничной охраны (Frontex) Айя Калная также подтвердила опасения по контрабанде оружия из Украины в ЕС.

По ее словам сотрудничество с Молдовой также касается борьбы с контрабандой товарами, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.