ЕС укрепил сотрудничество с Молдовой по контролю за оборотом оружия из Украины
Европейский Союз укрепил свое сотрудничество с Молдовой, чтобы помочь ей контролировать границу с Украиной и предотвратить риск незаконного оборота оружия из этой страны.
В ЕС опасаются, что оружие из Украины может попасть через границу с Молдовой в Европу.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объявила о создании «центра поддержки внутренней безопасности и управления границами в Молдове».
Во время встречи в Праге министров внутренних дел европейских стран с молдавскими и украинскими коллегами Йоханссон сделала ряд заявлений.
«Мы знаем, сколько оружия в Украине и, конечно, не все оно в надежных руках», — отметила Илва Йоханссон.
ЕС обеспокоен возможным повторением сценария войны в бывшей Югославии.
«У нас все еще есть проблемы с незаконным оборотом оружия в пользу организованной преступности, которая подпитывает преступные группы в Европейском союзе», — подчеркнула Йоханссон.
По оценке правоохранителей ЕС оружие их Югославии использовалось джихадистами, которые в последние годы наносили удары по Западной Европе. К примеру, во время терактов в Париже 13 ноября 2015 года.
Исполняющая обязанности генерального директора Европейского агентства береговой и пограничной охраны (Frontex) Айя Калная также подтвердила опасения по контрабанде оружия из Украины в ЕС.
По ее словам сотрудничество с Молдовой также касается борьбы с контрабандой товарами, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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