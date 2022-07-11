ВСУ совершили покушение на главу Херсонской области
Главу Херсонской области, подконтрольной России, сегодня попытались ликвидировать.
Украинские силовики попытались Ликвидировать главу подконтрольной Российской Федерации Херсонской области Владимира Сальдо.
По пути следования автомобиля, в которой и находился глава Херсонской администрации, было заложено взрывное устройство.
При этом отмечается, что оно было заранее обнаружено и, в итоге, покушение на Владимира Сальдо не стало для Киева успешным.
"В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Владимира Сальдо. Бомба на пути следования его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена, сообщают областные власти", - передают "Известия".
Также сегодня была совершена попытка покушения на главу Мелитопольского района. Она также стала безуспешной.
Опубликовано: Николай Скира
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