Голландские фермеры объявили «войну» своему правительству
В Нидерландах на очередной неделе забастовок фермеров появились транспаранты «Война началась».
Фермеры жгут тюки с сеном и перекрывают автомагистрали и города тракторами.
Это предвестники «гражданской войны», предупредил глава коалиционной партии «Христианский союз» Герт-Ян Сегерс.
Риск эскалации конфликта протестующих и правительства обострился после того, как полиция во Фрисландии решила применить оружие.
«Я понимаю невероятную озабоченность фермеров», — заявил премьер-министр Марк Рютте, который призвал фермеров принять посредника, назначенного правительством для переговоров от которых протестующее отказались.
Протесты начались после того, как правительство Нидерландов представило план о сокращении выбросов азота на половину к 2030 году. При этом выбросы в природных зонах должны быть сокращены более чем на 70 процентов.
В этой связи треть животноводческих ферм в стране оказались под угрозой закрытия.
К проблемам фермеров в Голландии добавились и многие другие, такие как нехватка жилья, медперсонала в больницах, растущая бедность, стремительный рост цен на энергоносители, инфляция, превышающая восемь процентов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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