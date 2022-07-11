Голландские фермеры объявили «войну» своему правительству

В Нидерландах на очередной неделе забастовок фермеров появились транспаранты «Война началась».

Фермеры жгут тюки с сеном и перекрывают автомагистрали и города тракторами.

Это предвестники «гражданской войны», предупредил глава коалиционной партии «Христианский союз» Герт-Ян Сегерс.

Риск эскалации конфликта протестующих и правительства обострился после того, как полиция во Фрисландии решила применить оружие.

«Я понимаю невероятную озабоченность фермеров», — заявил премьер-министр Марк Рютте, который призвал фермеров принять посредника, назначенного правительством для переговоров от которых протестующее отказались.

Протесты начались после того, как правительство Нидерландов представило план о сокращении выбросов азота на половину к 2030 году. При этом выбросы в природных зонах должны быть сокращены более чем на 70 процентов.

В этой связи треть животноводческих ферм в стране оказались под угрозой закрытия.

К проблемам фермеров в Голландии добавились и многие другие, такие как нехватка жилья, медперсонала в больницах, растущая бедность, стремительный рост цен на энергоносители, инфляция, превышающая восемь процентов.