Лозу удивила манера общения врачей со взрослыми, как с детьми
Исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза обследовался у врачей. Ему было назначено МРТ. Музыканта поразила манера общения медицинских работников с ним, как с несмышлёным малышом.
Известного российского певца Юрия Лозу очень удивил стиль коммуникации медицинского персонала с пациентами на приеме. Раньше музыкант считал, что лишь дантисты говорят "откройте ротик", "покажите зубки" взрослым людям, всё равно что неразумным малышам.
Пошел вчера делать МРТ и узнал, что у меня не ноги - а ножки, не руки - а ручки, не плечо - а плечико. И вообще, что я не крупный 68-летний дядька, а нечто подходящее под определение - золотко.
Свои впечатления по поводу посещения процедуры МРТ исполнитель описал в Телеграм-канале.
Магнитно-резонансная томография - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.
После данного случая Лоза убедился, что у врачей присутствует схожая манера обращаться с пациентами, как с малыми детьми.
Ранее сообщалось, что знаменитость призывает россиян не беспокоится за артистов, покинувших Россию и пребывающих на чужбине после начала спецоперации.
Музыкант убеждён, что российские звёзды, уехавшие из РФ, никак более не могут причислять себя к категории россиян.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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