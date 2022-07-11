Жители Херсона нашли бомбу для покушения на главу ВГА региона Владимира Сальдо

Украинские диверсанты предприняли попытку покушения на глав администрации Херсона Владимира Сальдо.

Пресс-служба временной гражданской администрации Херсона сообщила, что в центре города была обнаружена самодельная бомба, которая должна была убить главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Предположительно, взрывное устройство было установлено в местах нахождения Сальдо диверсионно-разведывательной группой армии Украины.

По данным пресс-службы ВГА Херсонщины, местные жители самостоятельно обнаружили заложенную бомбу, доложив о ней российским спецслужбам, благодаря чему взрывное устройство было вовремя обезврежено.