ЕК создаст в Молдавии группу по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков из Украины

Еврокомиссия приняла решение создать в Молдавии хаб по борьбе с организованной преступностью, распространяющейся с территории Украины.

11 июля сотрудник Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила, что ЕК и Молдавия договорились об учреждении органа по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и торговли людьми, которые осуществляются гражданами Украины после старта военной спецоперации.

Примечательно, что недавно Молдавия наравне с Украиной получила статус-страны кандидата на вступление в Европейский союз, в то время как Грузии отказали в подобной привилегии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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