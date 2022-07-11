ЕК создаст в Молдавии группу по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков из Украины
Еврокомиссия приняла решение создать в Молдавии хаб по борьбе с организованной преступностью, распространяющейся с территории Украины.
11 июля сотрудник Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила, что ЕК и Молдавия договорились об учреждении органа по борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и торговли людьми, которые осуществляются гражданами Украины после старта военной спецоперации.
Примечательно, что недавно Молдавия наравне с Украиной получила статус-страны кандидата на вступление в Европейский союз, в то время как Грузии отказали в подобной привилегии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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