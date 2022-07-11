Путин упростил получение российского гражданства для украинцев, жителей ЛНР и ДНР
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, подразумевающий упрощение процесса получении гражданства для жителей республик Донбасса и Украины.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал документ, подразумевающий упрощенную процедуру получения российского паспорта для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также граждан Украины.
Данный документ был опубликован на официальном правовом портале. Уточняется, что для получения российского гражданства не обязательно иметь гражданство Украины, ЛНР или ДНР.
Мера будет работать согласно части восьмой статьи 14 Федерального закона, принятого 31 мая 2002 года №62-ФЗ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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