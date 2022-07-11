Frontex предупредило Евросоюз о новых волнах миграции из-за кризиса продовольствия

Европейский союз должен подготовиться к прибытию новых волн беженцев, вызванных продовольственным кризисом, заявил и.о. главы Frontex Айя Калная.

Руководитель агентства береговой и пограничной службы Frontex Айя Калная заявила о новых беженцах в ЕС на фоне продовольственного кризиса в странах третьего мира.

Чиновник подчеркнула при этом, что ЕС «хорошо подготовился к волне беженцев, прибывающих из Украины».

«В то же время мы должны подготовиться и к беженцам, прибывающим из других регионов из-за отсутствия продовольственной безопасности», — заявила Калная журналистам на полях встречи министров внутренних дел ЕС в Праге.

По данным Frontex, с 30 июня по 6 июля в ЕС въехало меньше граждан Украины (252 246 человек), чем вернулось в свою страну (265 793 человека).

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что потоки между Украиной и ЕС вернулись к довоенному уровню. Она добавила, что «многие украинцы в ЕС примут решение о возможном возвращении в свою страну до начала учебного года».