Кудрявцева сделала себе тату в честь дня рождения дочки
Новую татуировку Лера Кудрявцева сделала по случаю рождения дочери. Рисунок украшает загорелую кожу ведущей. Ведущая вкладывает особый смысл в каждый нательный рисунок.
Известная в России ведущая Лера Кудрявцева преподнесла подарок себе любимой, а заодно и дочери, в честь её дня рождения: тату на запястье в виде римской цифры с датой рождения любимой малышки.
Надо сказать, что к радостному событию знаменитость подготовилась заранее. Наследнице звезды экрана 4 года исполняется только 9 августа.
Татуировка красиво смотрится на загорелой коже. Это далеко не первый нательный рисунок известной блондинки. К тату российская знаменитость относится с умом, по этой причине каждое из них не просто красивая картинка, а наполненная смыслом композиция.
Лера Кудрявцева родила дочь в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен - третий муж теледивы.
Впервые узами брака Кудрявцева связала себя с барабанщиком легендарного коллектива "Ласковый май" Сергеем Ленюком, от которого родила сына Жана.
Предприниматель Матвей Морозов - второй супруг Леры. С бизнесменом ведущая прожила вместе всего 3 года.
Также Кудрявцева встречалась 4 с лишним года встречалась с бывшим солистом группы "Smash" Сергеем Лазаревым. Звёзды шоубиза до сих пор дружат.
Ранее сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян поведал о конфликте с известной ведущей, которая позволила себе прямо со сцены "ругать" его фильмы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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