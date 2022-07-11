Кудрявцева сделала себе тату в честь дня рождения дочки

Новую татуировку Лера Кудрявцева сделала по случаю рождения дочери. Рисунок украшает загорелую кожу ведущей. Ведущая вкладывает особый смысл в каждый нательный рисунок.

Известная в России ведущая Лера Кудрявцева преподнесла подарок себе любимой, а заодно и дочери, в честь её дня рождения: тату на запястье в виде римской цифры с датой рождения любимой малышки.

Надо сказать, что к радостному событию знаменитость подготовилась заранее. Наследнице звезды экрана 4 года исполняется только 9 августа.

Татуировка красиво смотрится на загорелой коже. Это далеко не первый нательный рисунок известной блондинки. К тату российская знаменитость относится с умом, по этой причине каждое из них не просто красивая картинка, а наполненная смыслом композиция.

Лера Кудрявцева родила дочь в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен - третий муж теледивы.

Впервые узами брака Кудрявцева связала себя с барабанщиком легендарного коллектива "Ласковый май" Сергеем Ленюком, от которого родила сына Жана.

Предприниматель Матвей Морозов - второй супруг Леры. С бизнесменом ведущая прожила вместе всего 3 года.

Также Кудрявцева встречалась 4 с лишним года встречалась с бывшим солистом группы "Smash" Сергеем Лазаревым. Звёзды шоубиза до сих пор дружат.

Ранее сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян поведал о конфликте с известной ведущей, которая позволила себе прямо со сцены "ругать" его фильмы.