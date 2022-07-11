Зеленский внёс в Верховную раду закон об особом статусе поляков на Украине
Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть закон об особом статусе граждан Польши на территории Украины.
Президент Польши Анджей Дуда опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где заявил, что сегодня Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о наделении поляков особым статусом на Украине.
По мнению Дуды, подобный жест Зеленского является символическим актом искупления Украины за Волынскую резню, когда в годы Великой отечественной войны украинцы убивали поляков. Также Анджей Дуда призвал граждан Польши с осторожностью высказываться о событиях тех лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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