В Госсекретариате США считают, что не принимали санкции против белорусов
Мнение американских властей о том, что санкции действуют против Беларуси, но не против белорусов выразила помощник Госсекретаря Кара Макдональд.
Чиновник, которая курирует вопросы демократии, прав человека и труда Кара Макдональд считает, что США не принимали санкции против народа Беларуси.
На встрече с журналистами в Вильнюсе она отметила, что США «сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, но наши меры не направлены против белорусского народа».
Чиновница также отметила на брифинге, что Белый дом намерен приложить усилия для сдерживания нарушений прав человека в Беларуси.
Напомним, что США приняли шесть пакетов санкций против Беларуси, в том числе против белорусских предприятий и финансовых институтов при этом население испытало их действие в полном объеме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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