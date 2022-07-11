В Госсекретариате США считают, что не принимали санкции против белорусов

Мнение американских властей о том, что санкции действуют против Беларуси, но не против белорусов выразила помощник Госсекретаря Кара Макдональд.

Чиновник, которая курирует вопросы демократии, прав человека и труда Кара Макдональд считает, что США не принимали санкции против народа Беларуси.

На встрече с журналистами в Вильнюсе она отметила, что США «сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко, но наши меры не направлены против белорусского народа».

Чиновница также отметила на брифинге, что Белый дом намерен приложить усилия для сдерживания нарушений прав человека в Беларуси.

Напомним, что США приняли шесть пакетов санкций против Беларуси, в том числе против белорусских предприятий и финансовых институтов при этом население испытало их действие в полном объеме.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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