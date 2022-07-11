Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт восхищена роботом-собакой Бундесвера

Министру обороны ФРГ Кристин Ламбрехт показали собаку-робота, которая в скором времени поступит на вооружение Бундесвера.

Ламбрехт продемонстрировала возможности роботизированного пса с дистанционным управлением, который может производить снимки местности.

«Возможные варианты использования впечатляют», — заявила министр.

Министр напомнила о 100 млрд евро, которое правительство намерено направить на обновление армии Германии и в этой связи о необходимости ее цифровизации.

«Цифровизация — одно из направлений в котором мы можем стать значительно лучше», — подчеркнула министр, говоря про спецпрограмму.

На сайте Бундесвера отмечается, что роботизированная собака, разработанная сотрудниками немецкой армии, получила имя «Вольфганг».