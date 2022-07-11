Концерт Агутина в Миассе обернулся скандалом: один из зрителей влез на сцену
9 июля российский певец Леонид Агутин выступил с концертной программой в городе Миассе, что в Челябинской области. Во время выступления певца произошёл неприятный инцидент.
В субботу, 9 июля, в Миассе (Челябинская область) давал концерт известный в России певец Леонид Агутин. Во время программы исполнитель угодил в неприятную ситуацию.
Такие сведения довели до знания большинства представители фан-клуба музыканта.
Местный житель не нашёл ничего лучшего, как забраться на сцену, когда шёл концерт. Увидев парня на сцене, Агутин теряться не стал, а грубо оттолкнул его. После инцидента к сцене подбежала охрана и вывела молодого человека из зала.
Агутин заявил прямо со сцены после неприятного случая:
Подпортил настроение немножко.
Фанаты звезды сцены разделились на 2 лагеря после произошедшего. Часть поклонников осудили действия исполнителя, а другая, напротив, встала на сторону кумира.
Подписчики Агутина прокомментировали увиденное в сети:
Мне вот не очень понятно, зачем Леонид оттолкнул паренька? Что он такого сделал?
Д*бил! Кто знает, что там на уме у паренька. Где охрана только была?
Напомним, что после запуска спецоперации в Украине, Агутина, как и его супругу и коллегу по сцене Анжелику Варум "отправили в США", где уже несколько лет проживает дочь знаменитостей.
В действительности обе звезды российского шоу-бизнеса родное государство не покидали.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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