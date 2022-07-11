Пушков: президент Польши стыдливо обходит тему героизации Бандеры в Украине

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал польского президента Анджея Дуду за политику двойных стандартов по отношению к Украине.

Вечером 11 июля сенатор Совета федерации России Алексей раскритиковал заявление президента Польши Анджея Дуды за намерения добиваться исторической правды в вопросе Волынской резни, при которой украинские нацисты времён ВОВ проводили политику массового геноцида поляков.

По словам Пушкова, Дуда предпочёл стыдливо игнорировать тему того, что правительство и население Украины до сих пор открыто героизирует Степана Бандеру, который был лидером украинского националистического движения и являлся идеологом Волынской резни.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 