Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал польского президента Анджея Дуду за политику двойных стандартов по отношению к Украине.

Вечером 11 июля сенатор Совета федерации России Алексей раскритиковал заявление президента Польши Анджея Дуды за намерения добиваться исторической правды в вопросе Волынской резни, при которой украинские нацисты времён ВОВ проводили политику массового геноцида поляков.

По словам Пушкова, Дуда предпочёл стыдливо игнорировать тему того, что правительство и население Украины до сих пор открыто героизирует Степана Бандеру, который был лидером украинского националистического движения и являлся идеологом Волынской резни.