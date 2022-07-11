ВСУ в результате теракта убили главу одного из районов Харьковской области

В Харьковской области в результате взрыва убит глава одного из населенных пунктов.

В Харьковской области был совершен теракт с целью убийства главы администрации одного из населенных пунктов.

В результате взрыва автомобиля был убит глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков.

При этом стоит отметить, что данный теракт - это уже третья попытка убийства чиновников на занятых Россией регионах.

Также сегодня пытались ликвидировать главу Херсонской области и главу Мелитопольского района - обе попытки успехом не увенчались.