ВСУ в результате теракта убили главу одного из районов Харьковской области
В Харьковской области в результате взрыва убит глава одного из населенных пунктов.
В Харьковской области был совершен теракт с целью убийства главы администрации одного из населенных пунктов.
В результате взрыва автомобиля был убит глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков.
При этом стоит отметить, что данный теракт - это уже третья попытка убийства чиновников на занятых Россией регионах.
Также сегодня пытались ликвидировать главу Херсонской области и главу Мелитопольского района - обе попытки успехом не увенчались.
Опубликовано: Николай Скира
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