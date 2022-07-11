Вайкуле резко ответила Симоньян на её высказывание об ориентации Галкина

Лайма Вайкуле призналась, что не знала, кто такая Маргарита Симоньян до того, как та позволила себе влезть в личную жизнь её близкой подруги Алла Пугачёвой.

Известная исполнительница Лайма Вайкуле резко отреагировала на высказывание Маргариты Симоньян относительно сексуальных предпочтений Максима Галкина.

Певица заступилась за своих друзей, прокомментировав слова известной журналистки в своих социальных сетях.

Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики.

Латвийская исполнительница уверена, что у Пугачевой и Галкина "абсолютно счастливые и гармоничные" отношения. Она заверила, что отлично знакома с обоими.

В конце апреля текущего года Симоньян позволила себе обвинить Галкина в том, что тот обманывает и фанатов, и супругу. Главный редактор RT заявила, что комик на самом деле гей, а Пугачева как супруга ему нужна в качестве прикрытия, личного обогащения и продвижения по карьерной лестнице.

Сам Галкин не комментировал слова острой на язык журналистке, но близким людям звёздной четы её обвинения комика в гомосексуализме и женитьбе из корыстных целей пришлись не по душе.

В защиту знаменитости выступили Филипп Киркоров, Ксения Собчак.

Отметим, что относительно своей сексуальной ориентации Галкин отвечал ещё 2 года назад. Сейчас же повторяться не стал.