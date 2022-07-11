На севере Испании на ежегодном празднике быки ранили шестерых человек

В понедельник, 11 июля, в Памплоне на севере Испании американца и двух испанцев ранили быки во время праздника Сан-Фермин.

Во время праздника смельчаки стараются убежать от нескольких разъяренных быков во время забега на 850 метров по узким мощеным улочкам города.

В этот понедельник во время забега, который длится чуть больше трех минут быки разделились на несколько групп, что усложнило задачу бегунов.

В прямой трансляции с праздника было видно, как один из быков поднял участника на рога в воздух. Этот 29-летний испанец получил ранение колена.

На продолжении праздника на арене, когда быков пытаются убить пострадали еще двое смельчаков. 29-летний испанец был ранее в область паха, а 25-летний американец получил ранение в ногу, говорится в заявлении региональных властей. Еще троих участников пришлось госпитализировать из-за незначительных травм.

Гонки быков - «encierros» каждый год влекут десятки травм, а иногда и смертельных исходов. С 1911 года, когда начали собираться данные, погибло 16 бегунов. Последняя смерть датируется 2009 годом, когда бык забодал 27-летнего испанца.