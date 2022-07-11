Массаро: ВСУ должны наносить удары по военным объектам в Беларуси, РФ и Крыму

Американский политик Пол Массаро призвал разрешить Украине атаковать Крым, Россию и Беларусь.

Советник комиссии правительства США по вопросам безопасности Европы Пол Массаро утверждает, что западные государства должны разрешить Киеву отдать приказ ВСУ о нанесении ракетных ударов по Крыму, России и Беларуси.

При этом Массаро пояснил, что считает Крым оккупированной РФ территорией, однако предлагает наносить удары исключительно по военным объектам на полуострове, в Беларуси и России.