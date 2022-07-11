Массаро: ВСУ должны наносить удары по военным объектам в Беларуси, РФ и Крыму
Американский политик Пол Массаро призвал разрешить Украине атаковать Крым, Россию и Беларусь.
Советник комиссии правительства США по вопросам безопасности Европы Пол Массаро утверждает, что западные государства должны разрешить Киеву отдать приказ ВСУ о нанесении ракетных ударов по Крыму, России и Беларуси.
При этом Массаро пояснил, что считает Крым оккупированной РФ территорией, однако предлагает наносить удары исключительно по военным объектам на полуострове, в Беларуси и России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Соколов: блокировка помощи Украине от Германии связана с наркотиками на вечеринке Олафа Шольца
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Ургант стал ведущим светского мероприятия в первый раз с начала спецоперации в Украине
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777