Зеленский внес на ратификацию закон об особом статусе поляков на Украине

Президент Украины внес в Верховную раду проект закона об особом статусе граждан Польши на территории Украины.

«Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение – вы здесь имеете особенные права», - заявил по этому случаю президент Польши Дуда.

Напомним, что особый статус позволяет полякам пользоваться на территории Украины теми же правами, что и граждане страны. В том числе – занимать государственные должности.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении украинцам гражданства России по упрощенной процедуре.

Тысячи жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уже воспользовались подобными указами и получили российские паспорта.