Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект об особом статусе поляков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, предусматривающий предоставление полякам особого статуса.

Президент Польши Анджей Дуда 11 июля выступил на мероприятии, посвященном годовщине Волынской резни, и заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Польшей будет подписано соглашение, которое упростит пересечение украинско-польской границы.