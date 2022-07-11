Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект об особом статусе поляков
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, предусматривающий предоставление полякам особого статуса.
Президент Польши Анджей Дуда 11 июля выступил на мероприятии, посвященном годовщине Волынской резни, и заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Польшей будет подписано соглашение, которое упростит пересечение украинско-польской границы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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