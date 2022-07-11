Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент Украины проект закона об особом статусе поляков.

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона о наделении поляков особым статусом на территории Украины.

Об этом рассказал сегодня, 11 июля, президент Польши Анджей Дуда.

"Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение – вы здесь имеете особенные права", - приводит РИА Новости слова Дуды.

При этом напомним, что информация о том, что граждан Польши наделять в Украине особым статусом, появилась уже давно.

Фактически это позволит польским чиновникам занимать места в администрациях регионов, министерствах и правительстве.