Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент Украины проект закона об особом статусе поляков.

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона о наделении поляков особым статусом на территории Украины.

Об этом рассказал сегодня, 11 июля, президент Польши Анджей Дуда.

"Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение – вы здесь имеете особенные права", - приводит РИА Новости слова Дуды.

При этом напомним, что информация о том, что граждан Польши наделять в Украине особым статусом, появилась уже давно.

Фактически это позволит польским чиновникам занимать места в администрациях регионов, министерствах и правительстве.

Опубликовано: Николай Скира

 

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