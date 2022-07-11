Кремль: скоро состоится российско-турецкая встреча на высшем уровне

Пресс-служба Кремля сообщила о подготовке скорой российско-турецкой встречи, которая состоится на высшем уровне.

Пресс-служба московского Кремля уведомляет, что сегодня вечером состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Политики продолжили свой диалог о способах достижения договорённости по вывозу зерна из Украины в страны Европы.

По словам пресс-службы Кремля, сейчас активно идёт подготовка к российско-турецкой встрече на высшем уровне, что может означать личные переговоры между Путиным и Эрдоганом.