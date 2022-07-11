Григорий Лепс заявил о готовности купить песни Юрия Шатунова
Российский певец Григорий Лепс заявил, что хочет купить права на исполнение некоторых песен Юрия Шатунова. Он добавил, что купил бы музыкальные хиты «для хранения в копилке».
Лепс отметил, что идея приобрести некоторые песни Шатунова «не лишена смысла». Однако, по его словам, он пока не разговаривал с правообладателями и не знает, сможет ли купить права на исполнения тех песен, которые ему действительно интересны «для хранения в копилке».
При этом певец подчеркнул, что вряд ли сам бы исполнял купленные композиции из-за ряда обстоятельств. В первую очередь — возраста. Кроме того, Лепс считает, что будет достаточно странно, если он будет «петь в такой же манере», как и Шатунов.
Григорий Лепс подчеркнул, что если права на исполнения песен будут у него, то скорее всего найдется какой-нибудь молодой и талантливый исполнитель, который сможет по своему трактовать произведения и дать песням Шатунова «новую жизнь».
Напомним, российский исполнитель Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. По официальной версии смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Соколов: блокировка помощи Украине от Германии связана с наркотиками на вечеринке Олафа Шольца
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
Ургант стал ведущим светского мероприятия в первый раз с начала спецоперации в Украине
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777