Григорий Лепс заявил о готовности купить песни Юрия Шатунова

Российский певец Григорий Лепс заявил, что хочет купить права на исполнение некоторых песен Юрия Шатунова. Он добавил, что купил бы музыкальные хиты «для хранения в копилке».

Лепс отметил, что идея приобрести некоторые песни Шатунова «не лишена смысла». Однако, по его словам, он пока не разговаривал с правообладателями и не знает, сможет ли купить права на исполнения тех песен, которые ему действительно интересны «для хранения в копилке».

При этом певец подчеркнул, что вряд ли сам бы исполнял купленные композиции из-за ряда обстоятельств. В первую очередь — возраста. Кроме того, Лепс считает, что будет достаточно странно, если он будет «петь в такой же манере», как и Шатунов.

Григорий Лепс подчеркнул, что если права на исполнения песен будут у него, то скорее всего найдется какой-нибудь молодой и талантливый исполнитель, который сможет по своему трактовать произведения и дать песням Шатунова «новую жизнь».

Напомним, российский исполнитель Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. По официальной версии смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.