Виктор Андрусив уволился из МВД Украины и офиса Зеленского

Представитель офиса президента Украины и советник главы украинского МВД Виктор Андрусив подал в отставку с обеих должностей.

Вечером 11 июля советник министра внутренних дел Украины и официальный представитель офиса Владимира Зеленского Виктор Андрусив официально объявил о своём уходе с обоих постов, опубликовав новый информативный пост в одной из социальных сетей.

По словам Андрусива, сейчас он не может рассказать причины и подробности произошедшего, однако политик заверил, что сделает это позже публично.