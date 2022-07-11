Виктор Андрусив уволился из МВД Украины и офиса Зеленского
Представитель офиса президента Украины и советник главы украинского МВД Виктор Андрусив подал в отставку с обеих должностей.
Вечером 11 июля советник министра внутренних дел Украины и официальный представитель офиса Владимира Зеленского Виктор Андрусив официально объявил о своём уходе с обоих постов, опубликовав новый информативный пост в одной из социальных сетей.
По словам Андрусива, сейчас он не может рассказать причины и подробности произошедшего, однако политик заверил, что сделает это позже публично.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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