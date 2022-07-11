Эрдоган объявил о создании зернового коридора в Украине после разговора с Путиным

Тайип Эрдоган сообщил, что настало время для создания коридора для вывоза зерна из Украины.

Вечером понедельника состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, после завершения которого президент Турции анонсировал создание зернового коридора на Украине, заверив, что для подобных сейчас самое подходящее время.

Одновременно с заявлением Эрдогана пресс-служба Кремля сообщила, что в скором времени состоится встреча политиков из России и Турции на высшем уровне.