Ургант стал ведущим светского мероприятия в первый раз с начала спецоперации в Украине

Известный российский шоумен Иван Ургант выступил в качестве ведущего на премии фонда "Друзья". В таком качестве звезда экрана выступил впервые за полгода.

Известный в России шоумен и актёр Иван Ургант первый раз за последние месяцы был ведущим на светском мероприятии.

Такой информацией поделился Телеграм-канал со звучным названием "Светские хроники".

Сегодня он ведёт премию фонда “Друзья”. Мероприятие организовал проект интеллектуального волонтерства “Procharity”, в котором Иван является председателем попечительского совета.

О том, чем сегодня живет Иван Ургант, известно мало. Шоу "Вечерний Ургант", бессменным ведущим которого он был, до сих пор не выходит в эфир Первого канала.

Вещание рейтинговой программы прекратилось в 20-х числах февраля текущего года. Время от времени информация о программе появляется.

Не так давно певец Баста рассказывал о том, что участвовал в кастинге на роль ведущего в этом шоу.

Ургант не посещает мероприятия и в качестве гостя. Даже "Алые паруса" (праздник для выпускников) в Питере прошли без участия любимого ведущего, который всегда вёл это событие.

Недавно экс-главред журнала "Tatler" Ариан Романовский сообщил, что скоро зрители смогут лицезреть своего любимчика на сцене.

Лучший конферансье страны по-прежнему в деле. Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий.

Романовский писал в своем телеграме, что 10 июля Иван Ургант должен выступить на пикнике фонда "Друзья" в Царицыно вместе с коллективом "Фрукты". Как известно на сегодняшний день, журналист не обманул.