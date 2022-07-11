Соколов: блокировка помощи Украине от Германии связана с наркотиками на вечеринке Олафа Шольца
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, политолог Артем Соколов считает, что блокировка помощи Украине от Германии связана с наркотиками на вечеринке Олова Кольца.
Артем Соколов отметил, что скандал вокруг наркотического отравления на закрытой вечеринке Социал-демократической партии ФРГ, где участвовал канцлер страны Олаф Шольц — спланированная провокация, призванная подорвать позиции главы государства.
Политолог напомнил, что социал-демократы и сам Шольц подвергаются большому давлению и критике из-за «недостаточной помощи Украине». Кроме того, Германия ощущает экономические последствия из-за антироссийских санкций.
Соколов отметил, что провокация связана именно с блокировкой помощи Украине от Германии, ведь обещанные 9 млрд евро до киевского режима так и не дошли. Если позиции канцлера ФРГ будут ослаблены, то они и не дойдут. Политолог считает, что подобные провокации могут осуществляться и в дальнейшем.
Напомним, инцидент с отравлением произошел на традиционной закрытой вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии. На мероприятии было около тысячи человек, включая самого Олафа Кольца. После вечеринке не менее восьми женщин заявили о том, что пострадали от подмешанных им наркотиков.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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