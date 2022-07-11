Видео с катапультируемой фонтаном уткой стало хитом в Instagram с 40 млн просмотров
Видео из Europa-Park Rust с катапультируемой фонтаном уткой стало хитом в Instagram набрав за несколько дней почти 40 млн просмотров.
В ролике видно, как селезень ничего не подозревая сидит на трубе фонтана «Посейдон». Внезапно под ним устремляется вверх фонтан и подбрасывает птицу струей воды.
Птица, хорошо перенесла неожиданный аттракцион и спокойно приземлилась на воду.
По данным Europa-Park, видео было размещено в Instagram штатным видеооператором этого парка отдыха, пользователем с ником «themeparks_traveller» в конце прошлой недели.
Только к полудню понедельника вирусное видео набрало 38,4 миллиона просмотров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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