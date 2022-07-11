В МИД РФ заявили о нежелании ЕС решать проблему «калининградского транзита»

Временный поверенный в посольстве РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Евросоюз не хочет решать проблему транзита товаров из России в Калининградскую область.

Сергей Рябоконь подчеркнул, что если бы у ЕС было желание решить проблему с Литвой, то она была бы уже решена, так как рычагов давления на Вильнюс и инструментов для этого достаточно. При этом проблема «калининградского транзита» не просто остается, а усиливается, так как Литва расширяет список товаров, которые теперь нельзя перевозить по ее территории.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дан Ферри заявил, что ведомство не передавала Литве никаких новых разъяснений по поводу транзита товаров в Калининградскую область. Другими словами, он подтвердил, что антироссийские санкции «равны для всех» и Литва не может их нарушать.

Ферри напомнил, что вся актуальная информации по подсанкционным товарам представлена в публичном доступе, который регламентируется ЕС. В списке есть отдельные категории, на которые действуют запрет на экспорт и импорт. При этом, это не означает полную блокировку транзита, а только товаров, которые попадают под санкции ЕС.

Литва присоединилась к новым санкциям ЕС и прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область через свою территорию с 18 июня 2022 года. В России пообещали жесткие ответные меры, чтобы «почувствовали все жители Литвы», однако пока рычаги давления не найдены.