Маликов рассказал о кризисе взаимоотношений со своей женой

Известный певец Дмитрий Маликов женился на своей супруге 22 года назад. Эту пару ставят в пример как союз людей, живущих в любви, хранящих верность друг другу. Но не всё так идеально.

Дмитрий Маликов поведал о серьезном кризисе в его семье. Возлюбленные вместе уже 22 года, а их союз - яркий пример большой любви в российском шоубизе.

Сам музыкант вспоминает, что встретил будущую жену на пике своей популярности, но несмотря на то, что его окружало множество красоток - именно Елена покорила его сердце.

Между молодыми людьми вспыхнул роман, они вместе путешествовали и работали. В 2000 году любимая женщина родила Дмитрию дочь Стефанию. Рождение ребенка еще больше скрепило семейный.

Но на свете идеального ничего не существует, по этой причине красивая история любви Маликовых тоже дала трещину. Спустя 8 лет после появления Стефании у супругов начались проблемы.

О непростом времени исполнитель рассказал для Ютуб-проекта "Жить плюс".

У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились.

Артист не скрывает, что его характер простым не назовёшь. Дмитрий характеризует себя как вспыльчивую и очень эмоциональную натуру.

Елену также идеальной не назовёшь, но она быстро успокаивается и ищет пути решения всех конфликтов. Маликов признался, что данная черта характера любимой привлекает его больше всего.