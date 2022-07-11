Bloomberg: российская компания «Газпром» оказалась на грани дефолта

Газета Bloomberg утверждает, что компания "Газпром" вплотную приблизилась к объявлению о дефолте.

По данным журналистов американского издания Bloomberg, оператор "Газпрома" по облигационным платежам Citigroup задерживает выплаты российской газовой компании в адрес иностранных инвесторов, проверяя их соответствие западным санкциям.

Представители Bloomberg предупреждают, что в случае, если держатели еврооблигаций "Газпрома" не получат свои выплаты вовремя, то российская компания объявит технический дефолт.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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