Bloomberg: российская компания «Газпром» оказалась на грани дефолта
Газета Bloomberg утверждает, что компания "Газпром" вплотную приблизилась к объявлению о дефолте.
По данным журналистов американского издания Bloomberg, оператор "Газпрома" по облигационным платежам Citigroup задерживает выплаты российской газовой компании в адрес иностранных инвесторов, проверяя их соответствие западным санкциям.
Представители Bloomberg предупреждают, что в случае, если держатели еврооблигаций "Газпрома" не получат свои выплаты вовремя, то российская компания объявит технический дефолт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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