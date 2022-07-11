МИД Украины просит Канаду не отдавать Германии турбину для «Северного потока»
МИД Украины вызвал поверенного в делах Канады и попросил его, чтобы правительство этой страны отказалось от идеи передавать Германии турбину для "Северного потока".
Вечером в понедельник Министерство иностранных дел Украины экстренно вызвало временного представителя Канады в Киеве, заявив ему о недопустимости решения Оттавы вернуть Германии турбину для газопровода "Северный поток". В Киеве опасаются, что данный прецедент станет первым в череде снятия антироссийских санкций странами Запада.
Примечательно, что сегодня пресс-служба американского Госдепартамента одобрила решение Канады передать Берлину турбину Siemens для российской газовой магистрали North Stream AG.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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